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Олимпиада-2020 в Токио

Кремлев: Россия может принять Олимпиаду-2020 в случае переноса Игр из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет ранее заявил, что доверяет Японии и считает надлежащими ее действия по борьбе с коронавирусом в преддверии летних Олимпийских игр
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия может принять летнюю Олимпиаду 2020 года в случае переноса Игр из Токио из-за коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее заявил, что доверяет Японии и считает надлежащими ее действия по борьбе с коронавирусом в преддверии летних Олимпийских игр. Член МОК Ричард Паунд отметил, что у оргкомитета Олимпийских игр есть время до конца мая, чтобы принять решение относительно возможности проведения соревнований.

"Если Олимпиаду будут переносить, то можно Игры провести в России. В нашей стране есть вся необходимая инфраструктура, чтобы в кратчайшие сроки подготовить и провести соревнования такого масштаба", - сказал Кремлев.

Ранее Кремлев сообщил ТАСС, что олимпийский квалификационный турнир по боксу может быть перенесен из Лондона из-за угрозы распространения коронавируса и что эти соревнования может принять Россия.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS). Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

К настоящему моменту в Японии было зафиксировано более 860 случаев заражения коронавирусом. Большинство заразившихся (691) - пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.

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Олимпиада-2020 в Токио
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