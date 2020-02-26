Футбольные матчи азиатской ЛЧ в Южной Корее перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 26 февраля. Встречи азиатской футбольной Лиги чемпионов, которые были запланированы на территории Южной Кореи в марте, отменены из-за коронавируса. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В азиатской Лиге чемпионов принимают участие четыре команды из Южной Кореи: "Сеул", "Ульсан", "Сувон" и "Чонбук". По информации агентства, игры перенесены на неопределенный срок. Ближайшие матчи Лиги чемпионов в Южной Корее должны были состоятся 3 и 4 марта.

Ранее стало известно, что матчи китайских команд "Гуанчжоу Эвергранд", "Шанхай Шенхуа" и "Шанхай СИПГ" перенесены на апрель-май. Клуб "Бэйцзин" получил разрешение участвовать в играх с 18 февраля.

Во вторник пресс-служба чемпионата Южной Кореи по футболу сообщила, что первые матчи турнира перенесены на неопределенный срок. Начало чемпионата было запланировано на 29 февраля.

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрировано 1146 случаев заражения коронавирусом при 12 летальных исходах. Большинство случаев зафиксированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.