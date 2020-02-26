Бычков: ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение ЧЕ по скалолазанию в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Подготовка к проведению чемпионата Европы по скалолазанию в Москве вступила в активную фазу, мировая ситуация с распространением коронавируса никак не скажется на проведении соревнований. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.
Чемпионат Европы пройдет в Москве с 20 по 27 марта. На турнире будут разыграны две олимпийские лицензии.
"Ситуация с эпидемией коронавируса не повлияет на проведение чемпионата Европы, во всяком случае на данный момент никаких предпосылок к этому нет. Подготовка к турниру вступила в самую активную фазу. Мы в ежедневном режиме видим, как увеличивается список участников, сейчас в нем уже представители 13 европейских государств - Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Сербии, Украины, Хорватии и Швеции. До дедлайна приема заявок это количество наверняка увеличится, ждем заявок от ряда топ-сборных", - сообщил Бычков.
Глава Федерации скалолазания России отметил, что дополнительные процедуры медицинского контроля за спортсменами из европейских сборных не запланированы. "Безусловно, на сегодня задача по недопущению распространения коронавируса стоит перед всем мировым сообществом, это не та сфера, где есть поле для импровизаций и самостоятельных решений. Мы не можем собственноручно усиливать меры контроля в отношении той или иной команды, но строго следуем рекомендациям Минспорта России. В отношении ни одной из европейских сборных никаких дополнительных процедур не предусмотрено", - сказал Бычков.
"Все сборные - участницы чемпионата Европы самостоятельно решают вопросы размещения в столице. Конечно, мы рекомендовали иностранным коллегам определенный список гостиниц, находящихся в непосредственной близости от арены чемпионата Европы. Но окончательный выбор остается за руководством каждой из сборных", - добавил собеседник агентства.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 38 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.