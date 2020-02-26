Бычков: ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение ЧЕ по скалолазанию в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Подготовка к проведению чемпионата Европы по скалолазанию в Москве вступила в активную фазу, мировая ситуация с распространением коронавируса никак не скажется на проведении соревнований. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Чемпионат Европы пройдет в Москве с 20 по 27 марта. На турнире будут разыграны две олимпийские лицензии.

"Ситуация с эпидемией коронавируса не повлияет на проведение чемпионата Европы, во всяком случае на данный момент никаких предпосылок к этому нет. Подготовка к турниру вступила в самую активную фазу. Мы в ежедневном режиме видим, как увеличивается список участников, сейчас в нем уже представители 13 европейских государств - Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Сербии, Украины, Хорватии и Швеции. До дедлайна приема заявок это количество наверняка увеличится, ждем заявок от ряда топ-сборных", - сообщил Бычков.