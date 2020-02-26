Организаторы турнира WTA в Санкт-Петербурге хотят провести прощальный матч Шараповой

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы международного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy проработают вопрос о том, чтобы пригласить Марию Шарапову в Санкт-Петербург на прощальный матч. Об этом ТАСС рассказал член директората турнира по общим вопросам, заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

В среду Шарапова в своей колонке в издании Vanity Fair объявила о завершении карьеры.

"Мы хотели сделать с ней прощальный матч, была договоренность. Но жизнь есть жизнь, ситуация где-то меняется, и мы думали, что она сумеет к нам приехать на St. Petersburg Ladies Trophy, - сказал Камельзон. - Мы бы с Шараповой сделали такое прощание, которое запомнилось на всю жизнь ей и ее почитателям. Может, мы увидим ее на отдельных выставочных матчах, может, попрощаемся с ней в Санкт-Петербурге, и над этим, я думаю, мы поработаем".

St. Petersburg Ladies Trophy прошел в пятый раз c 10 по 16 февраля, соревнования проводились на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Призовой фонд составил $783 тыс.