20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Свищев считает, что Шарапова может стать успешным политиком в спорте

В среду 32-летняя теннисистка объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова могла бы заняться политикой в сфере спорта после завершения карьеры, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду Шарапова объявила о завершении карьеры.

На эту тему
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

"Я очень надеюсь, что она этим [политикой] будет заниматься, будет неким спортивным атташе и послом, - сказал Свищев. - Она долгое время проживает в США, ее уважают во всем мире, она очень хорошо разбирается в спортивном бизнесе. Она может стать укрепляющим звеном между нашими странами, тем более в непростое время для нашего спорта".

"С уходом Шараповой заканчивается целая эпоха первой волны успешных российских теннисисток, - продолжил собеседник агентства. - Она действительно в свое время разорвала спортивную общественность, своей красотой и манерой игры покорила мир. Но также Мария запомнилась случаем с мельдонием, где она созналась, и ей сократили срок".

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.

Теги
Свищёв, Дмитрий АлександровичШарапова, Мария ЮрьевнаWTA
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Этап Кубка мира по сноуборду в Москве отменен из-за теплой погоды
Соревнования должны были пройти 6 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС