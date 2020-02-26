Свищев считает, что Шарапова может стать успешным политиком в спорте

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова могла бы заняться политикой в сфере спорта после завершения карьеры, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я очень надеюсь, что она этим [политикой] будет заниматься, будет неким спортивным атташе и послом, - сказал Свищев. - Она долгое время проживает в США, ее уважают во всем мире, она очень хорошо разбирается в спортивном бизнесе. Она может стать укрепляющим звеном между нашими странами, тем более в непростое время для нашего спорта".

"С уходом Шараповой заканчивается целая эпоха первой волны успешных российских теннисисток, - продолжил собеседник агентства. - Она действительно в свое время разорвала спортивную общественность, своей красотой и манерой игры покорила мир. Но также Мария запомнилась случаем с мельдонием, где она созналась, и ей сократили срок".

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.