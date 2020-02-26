Врач Шараповой: теннисистка еще в январе задумывалась о завершении карьеры

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова еще в январе задумывалась о завершении карьеры. Об этом ТАСС заявил бывший врач спортсменки Анатолий Скальный.

В среду 32-летняя Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

"Мы с отцом Марии еще месяц назад обсуждали вопрос завершения карьеры. Время пришло, хотя физически она могла бы играть еще пару лет", - сказал Скальный.

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.