Веснина назвала завершение Шараповой карьеры концом целой эпохи мирового тенниса

"Наверняка Мария приняла это решение не сегодня и не вчера, она готовилась к этому, - сказала Веснина. - Конечно, нам от этого грустно, но рано или поздно к этому приходят все спортсмены. Наверное, Мария приняла это решение, потому что понимала, что больше не может продолжать. Можно сказать, что ушла целая эпоха российского и мирового тенниса".

По мнению собеседницы агентства, вернуться на прежний уровень Шараповой помешали травмы, а не дисквалификация. В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний. В июне того года Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.

"Наверное, только Мария знает, как она перенесла этот удар, но она однозначно вернулась, - отметила Веснина. - Это было непросто, у нее был очень большой перерыв. После этого у нее были очень хорошие победы, но выйти на прежний уровень у нее не получилось. Скорее всего, это связано и с травмами, которые у нее накопились, в том числе хронической травмой плеча, которая не позволяла ей выйти на нужный уровень и играть на протяжении нескольких недель или месяцев в одном ритме".

"Она постоянно травмировалась и снималась с соревнований. Мне кажется, большую роль в этом [в том, что Шарапова не смогла вернуться на прежний уровень] сыграли хронические травмы, которые обострились после длительного перерыва", - резюмировала олимпийская чемпионка.

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.