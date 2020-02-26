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Зимние олимпийские виды спорта

Российская биатлонистка Павлова выиграла суперспринт на чемпионате Европы

Второе место заняла украинка Елена Пидгрушная, третье - француженка Хлоя Шевалье
Евгения Павлова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Павлова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону. Соревнования проходят в Минске.

Спортсменка показала результат 16 минут 31,8 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и не использовав на четырех огневых рубежах ни одного дополнительного патрона. Второе место заняла украинка Елена Пидгрушная (отставание 2,8 секунды; 0 кругов + 1 дополнительный патрон), третьей финишировала француженка Хлоя Шевалье (+5,5; 0+1). Россиянка Виктория Сливко стала девятой (+25,4; 0+1), Ульяна Кайшева - 11-й (+38,6; 0+3), Анастасия Поршнева - 22-й (+1.22,1; 3+3), Кристина Резцова и Екатерина Глазырина не смогли преодолеть квалификацию.

В мужском суперспринте победу одержал белорус Сергей Бочарников, вторым стал чех Адам Вацлавик, третьим - украинец Дмитрий Пидручный. Лучшим из россиян стал Карим Халили, финишировавший седьмым.

Чемпионат Европы по биатлону завершится 1 марта.

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