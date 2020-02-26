Москва будет претендовать на проведение этапа КМ по сноуборду в следующем году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федерация сноуборда России рассматривает возможность проведения этапа Кубка мира по сноуборду в Москве в следующем году. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Этап Кубка мира по параллельному слалому был перенесен с 1 февраля на 6 марта, он должен был пройти в Москве, на Воробьевых горах, но впоследствии был отменен из-за теплой погоды.

"Думаю, да, будем претендовать на проведение этапа Кубка мира в Москве в следующем сезоне, но пока не ясно в какой дисциплине. Точно подадим заявку на проведение этапа по параллельным дисциплинам в Банном. В Москве, возможно, пройдут соревнования по биг-эйру. Пока думаем, у нас есть время до мая, обсудим все на совещании", - сказал Тихомиров.