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Зимние олимпийские виды спорта

Москва будет претендовать на проведение этапа КМ по сноуборду в следующем году

В этом году соревнования были отменены из-за теплой погоды
Президент Федерация сноуборда России Денис Тихомиров Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерация сноуборда России Денис Тихомиров
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федерация сноуборда России рассматривает возможность проведения этапа Кубка мира по сноуборду в Москве в следующем году. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Этап Кубка мира по параллельному слалому был перенесен с 1 февраля на 6 марта, он должен был пройти в Москве, на Воробьевых горах, но впоследствии был отменен из-за теплой погоды.

"Думаю, да, будем претендовать на проведение этапа Кубка мира в Москве в следующем сезоне, но пока не ясно в какой дисциплине. Точно подадим заявку на проведение этапа по параллельным дисциплинам в Банном. В Москве, возможно, пройдут соревнования по биг-эйру. Пока думаем, у нас есть время до мая, обсудим все на совещании", - сказал Тихомиров.

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