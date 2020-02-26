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Оргкомитет ОИ-2020: слова Паунда о возможной отмене Игр в Токио не являются позицией МОК

Ранее член МОК заявил, что оргкомитет Олимпийских игр должен до конца мая принять решение относительно возможности проведения соревнований
Глава оргкомитета ОИ-2020 Тосиро Муто AP Photo/Jae C. Hong
Описание
Глава оргкомитета ОИ-2020 Тосиро Муто
© AP Photo/Jae C. Hong

ТАСС, 26 февраля. Заявление члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Паунда о возможной отмене Олимпийских игр в Токио из-за распространения коронавируса не является официальной позицией МОК. Об этом сообщил агентству Associated Press глава оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто.

Во вторник Паунд заявил, что оргкомитет Олимпийских игр должен до конца мая принять решение относительно возможности проведения соревнований.

"Мы никогда не думали об этом [отмене Игр] и впервые слышим о том, что конец мая является крайним сроком. Когда мы обратились по этому вопросу, мы получили ответ, что эти слова не являются позицией МОК", - заявил Муто.

"Пока мы ориентируемся на то, что Олимпийские и Паралимпйиские игры пройдут согласно графику. На данный момент ситуацию с заболеванием, вызванным коронавирусом, сложно прогнозировать, но мы предпримем меры, которые позволят безопасно провести Олимпиаду и Паралимпиаду", - добавил он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Теги
ЯпонияОлимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
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