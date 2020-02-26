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WTA

Джокович: Шарапова всегда вдохновляла своим характером

В среду 32-летняя российская теннисистка объявила о завершении карьеры

ТАСС, 26 февраля. Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серб Новак Джокович отметил силу воли и характер завершившей карьеру россиянки Марии Шараповой. Комментарий теннисиста приводит пресс-служба АТР.

В среду 32-летняя теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры.

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"Она была предана теннису, как никто другой. Ее сила воли, умение превозмогать все трудности, которые были на ее пути последние пять-шесть лет, включая травмы и операции, ее желание вернуться на корт, чтобы играть на том же уровне, вдохновляли. Жаль, что из-за травм ей пришлось закончить, но у нее была потрясающая карьера, она может гордиться собой", - заявил Джокович.

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). В общей сложности она провела 21 неделю на вершине рейтинга WTA. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаДжокович, НовакWTA
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