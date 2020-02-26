БК "Жальгирис" попросил фанатов "Милана" не приезжать на матч Евролиги из-за коронавируса

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Литовский баскетбольный клуб "Жальгирис" обратился к итальянским болельщикам с просьбой воздержаться от поездки в Каунас, где в пятницу местный клуб проведет матч Евролиги против итальянского "Милана", из-за рисков распространения коронавируса на территории Литвы. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте литовского клуба.

В среду правительство объявило в Литве чрезвычайную ситуацию общегосударственного масштаба в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

"В связи с объявлением чрезвычайной ситуации на территории Литвы и с целью остановить распространение вируса "Жальгирис" просит итальянских фанатов воздержаться от посещения матча Евролиги, - говорится в сообщении. - Лицам, недавно посетившим Китай или регионы на севере Италии, рекомендовано быть осторожными и воздержаться от посещения мест скопления людей, в том числе матчей "Жальгириса". Клуб оставляет за собой право принять любые меры для предотвращения распространения болезни, включая отказ в допуске болельщиков на арену в случае возникновения подозрений в состоянии их здоровья".

В четверг может быть принято решение об отмене или переносе матча. Этот вопрос предстоит рассмотреть на первом заседании оперативному центру по реагированию на чрезвычайные ситуации, о создании которого объявил кабинет министров страны. Ранее в среду с требованием отменить игру выступила председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по здравоохранению Аста Кубилене. "Удивляет тот факт, что до сих пор в условиях острой ситуации с коронавирусом не отменен баскетбольный матч в Каунасе на многотысячной арене с участием "Милана", которую наверняка будут сопровождать сотни болельщиков", - заявила она.

Руководство Евролиги заявило, что не видит оснований для отмены матча или переноса даты его поведения. Билеты на матч были распроданы три недели назад. Арена, где он должен пройти, вмещает более 15 тыс. зрителей.

Около 800 человек, побывавших в Китае и в регионах Италии, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, находятся в Литве на контроле медиков. По прибытии в Литву они проходят в аэропортах первичную проверку состояния здоровья, их опрашивают, просят оставить контактные данные и инструктируют о дальнейших действиях.