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Зимние олимпийские виды спорта

Хореограф Глейхенгауз получил удостоверение заслуженного тренера России

Он работает в группе Этери Тутберидзе с конца 2014 года
Даниил Глейхенгауз Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Даниил Глейхенгауз
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз получил удостоверение заслуженного тренера России на ледовом шоу "Путь к победе", которое прошло на "ВТБ-Арене".

Удостоверение Глейхенгауз получил от главы Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александра Смирнова. Это звание он получил год назад.

Глейхенгауз является, в частности, постановщиком короткой и произвольной программ олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой. В группе Тутберидзе он работает с конца 2014 года.

В группе Тутберидзе тренируются действующая чемпионка Европы Алена Косторная, серебряный призер последнего европейского первенства Анна Щербакова и бронзовый призер Александра Трусова.

Также удостоверение во время шоу вручили тренеру по общей физической подготовке группы Нины Мозер Виталию Москаленко.

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Зимние олимпийские виды спорта
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