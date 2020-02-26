Хореограф Глейхенгауз получил удостоверение заслуженного тренера России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз получил удостоверение заслуженного тренера России на ледовом шоу "Путь к победе", которое прошло на "ВТБ-Арене".

Удостоверение Глейхенгауз получил от главы Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александра Смирнова. Это звание он получил год назад.

Глейхенгауз является, в частности, постановщиком короткой и произвольной программ олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой. В группе Тутберидзе он работает с конца 2014 года.

В группе Тутберидзе тренируются действующая чемпионка Европы Алена Косторная, серебряный призер последнего европейского первенства Анна Щербакова и бронзовый призер Александра Трусова.

Также удостоверение во время шоу вручили тренеру по общей физической подготовке группы Нины Мозер Виталию Москаленко.