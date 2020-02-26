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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлету Акименко тяжело работать без тренера, отстраненного по делу Лысенко

24-летний спортсмен рассказал, что сейчас тренируется под руководством Галины Филатовой
Михаил Акименко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Акименко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Серебряному призеру чемпионата мира по прыжкам в высоту 2019 года Михаилу Акименко тяжело тренироваться без личного тренера Евгения Загорулько, который был временно отстранен в связи с допинговым делом другого воспитанника Данила Лысенко. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после завоевания бронзы на чемпионате России в помещении.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ноябре 2019 года приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в связи с допинговом делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Бывшее руководство национальной федерации было обвинено в причастности к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов. Под отстранение попал и Загорулько.

"Этот результат - следствие того, что мне сейчас очень тяжело работать без тренера, которого из-за дела Лысенко убрали на три месяца. С ним я не могу поддерживать никаких контактов. В таких условиях непросто, поскольку все поменялось. Очень бы хотелось вернуть его, чтобы и дальше работать в привычном режиме", - сказал Акименко.

24-летний легкоатлет отметил, что сейчас тренируется под руководством Галины Филатовой.

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Летние олимпийские виды спорта
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