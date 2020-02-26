Австрийская хоккейная лига запретила игрокам рукопожатия на льду из-за коронавируса

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Австрийская хоккейная лига Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) запретила игрокам рукопожатия на льду с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба EBEL.

Согласно заявлению, лига следит за развитием ситуации вокруг распространения коронавируса и находится в постоянном контакте с санитарными инстанциями. "В качестве первой меры предосторожности приостанавливаются рукопожатия на льду до дальнейшего уведомления. В случае изменения ситуации с коронавирусом будут предприняты новые шаги, о которых будет проинформирована общественность", - отметила пресс-служба EBEL.

Австрийская хоккейная лига объединяет 11 клубов: восемь команд из Австрии и по одной из Италии ("Зюдтироль Альперия", г. Больцано), Чехии ("Орли Зноймо", г. Зноймо), Венгрии ("Гидро Фехервар АВ-19", г. Секешфехервар).

Первые два случая заражения новым коронавирусом были зафиксированы накануне в австрийской федеральной земле Тироль у двоих граждан Италии. Пара приехала из итальянской области Ломбардия. Их поместили в карантин, состояние заразившихся оценивается как стабильное.

В Минздраве Австрии ранее сообщили, что речи о закрытии границы с Италией из-за распространения вируса пока не идет. В Европе вспышка коронавируса зафиксирована в Италии, где, по последним данным, число умерших от вызванного им заболевания составило 12, выявлено 374 случая заражения.