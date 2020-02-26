Иванюк считает, что российская легкая атлетика начала преодолевать кризис

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк считает, что российская легкая атлетика начала подавать признаки жизни после того, как оказалась в глубоком кризисе. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после победы на чемпионате России в помещении.

"Естественно, я жду этих выборов с оптимизмом, ожидаю, что перемены будут в лучшую сторону и мы сможем вернуть нашу легкую атлетику в международную семью. Хотелось бы в это верить", - сказал Иванюк.

"Про Юрченко вообще ничего не знаю, к большому сожалению. Но думаю, вскоре узнаем. Сейчас просто не до этого было, я отстранился от последних событий. Главное, чтобы перемены действительно произошли, пока все идет в лучшую сторону", - добавил он.

Спортсмен отметил, что завоевание медали чемпионата мира изменило его жизнь. "И изменило в лучшую сторону. Меня поздравило много неравнодушных людей. Стало больше ответственности за результат, поскольку теперь нельзя позволять себе плохо выступать", - сказал он.

Ситуация в легкой атлетике России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ноябре 2019 года приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в связи с допинговым делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Бывшее руководство национальной федерации было обвинено в попытке выгородить спортсмена с помощью поддельных медицинских справок.

Усугубившийся в связи с делом Лысенко кризис в российской легкой атлетике привел к тому, что Министерство спорта РФ до 1 марта приостановило государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум федерации подал в отставку и передал полномочия по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).

В связи с последними событиями World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов.