Иванюк считает, что российская легкая атлетика начала преодолевать кризис

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк считает, что российская легкая атлетика начала подавать признаки жизни после того, как оказалась в глубоком кризисе. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после победы на чемпионате России в помещении.
Выборы нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пройдут 28 февраля. На пост руководителя организации претендуют член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев. Фаворитом предвыборной кампании эксперты называют Юрченко.
"Естественно, я жду этих выборов с оптимизмом, ожидаю, что перемены будут в лучшую сторону и мы сможем вернуть нашу легкую атлетику в международную семью. Хотелось бы в это верить", - сказал Иванюк.
"Про Юрченко вообще ничего не знаю, к большому сожалению. Но думаю, вскоре узнаем. Сейчас просто не до этого было, я отстранился от последних событий. Главное, чтобы перемены действительно произошли, пока все идет в лучшую сторону", - добавил он.
Спортсмен отметил, что завоевание медали чемпионата мира изменило его жизнь. "И изменило в лучшую сторону. Меня поздравило много неравнодушных людей. Стало больше ответственности за результат, поскольку теперь нельзя позволять себе плохо выступать", - сказал он.
Ситуация в легкой атлетике России
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ноябре 2019 года приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в связи с допинговым делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Бывшее руководство национальной федерации было обвинено в попытке выгородить спортсмена с помощью поддельных медицинских справок.
Усугубившийся в связи с делом Лысенко кризис в российской легкой атлетике привел к тому, что Министерство спорта РФ до 1 марта приостановило государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум федерации подал в отставку и передал полномочия по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).
В связи с последними событиями World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов.