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Распространение коронавируса нового типа

Олимпийский отборочный турнир по триатлону перенесен из Китая в Испанию из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти 9 мая в Чэнду

ТАСС, 26 февраля. Международный союз триатлона (ITU) перенес квалификационный турнир в смешанной эстафете к Олимпийским играм 2020 года в Токио из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ITU.

Соревнования должны были пройти 9 мая в китайском городе Чэнду, за день до проведения в городе этапа Кубка мира. ITU после консультации с Федерацией триатлона Китая принял решение о переносе турнира на 1 мая в испанскую Валенсию, где также запланирован этап Кубка мира. В ходе квалификационного турнира будут разыграны последние две мужские и женские олимпийские лицензии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 40 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
ИспанияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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