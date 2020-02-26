Российские фигуристы Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Призеры Олимпийских игр в фигурном катании Наталья Забияко и Александр Энберт, выступавшие в паре, объявили о завершении карьеры. Об этом российские спортсмены сообщили во время ледового шоу "Путь к победе" на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Как бы нам ни хотелось с Сашей радовать вас своими выступлениями, но жизненные обстоятельства складываются иначе. Возможно, это к лучшему. Если бы меня спросили, хочу ли я пройти этот спортивный путь еще раз, я бы не задумываясь сказала: "Да, хочу". Потому что это была бы возможность снова встретить тех людей, которые помогали нам, почувствовать вашу энергетику, уважаемые болельщики. Еще раз порадовать наших родных и близких", - сказала Забияко.

Забияко выступала с Энбертом с 2015 года. 30-летний Энберт и 25-летняя Забияко являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. В 2019 году Забияко и Энберт стали бронзовыми призерами личного и командного чемпионатов мира, также в активе спортсменов бронзовые награды чемпионата Европы 2018 года. На чемпионате России сезона-2018/19 пара заняла второе место, а на двух предыдущих национальных первенствах фигуристы завоевали бронзовые награды.