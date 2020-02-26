"Теннис, я говорю прощай". Шарапова объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала в среду в своей колонке в издании Vanity Fair. "Как оставить позади единственную жизнь, что у тебя была? Как оставить корты, на которых тренировалась с самого детства, игру, которая приносила как слезы, так и радость, спорт, где нашла семью и болельщиков, которые поддерживали меня более 28 лет? Я не знаю, как это делается, поэтому простите меня. Теннис, я говорю прощай", - написала 32-летняя спортсменка. Свою первую победу на турнире серии Большого шлема Шарапова одержала в 2004 году, сенсационно обыграв в 17-летнем возрасте на тот момент шестикратную чемпионку мейджоров американку Серену Уильямс. Свой последний турнир в карьере Шарапова выиграла в китайском Тяньцзине в октябре 2017 года, а последний матч провела в январе 2020-го - уступила в первом круге Australian Open Донне Векич. Травмы и мельдоний В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний, о чем сама спортсменка сообщила общественности. В июне того года Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.

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"Считаю, что ее обидели, потому что у нас и мысли не было по поводу этого мельдония, - сказал ТАСС бывший врач Шараповой Анатолий Скальный. - Честный человек особенно страдает, когда его незаконно обижают. Поэтому у нее травма была больше не физическая, физическое состояние было как раз неплохим. Ее задела эта история [с мельдонием], потому что у нее был честный посыл, она не врала". После возвращения в теннис после дисквалификации к Шараповой вернулись старые проблемы со здоровьем - ее стала беспокоить травма плеча. В феврале 2019 года россиянка перенесла хирургическое вмешательство на правом плече. Операция проводилась с целью восстановить изношенное сухожилие и плечевой сустав. В дальнейшем боли в плече привели к тому, что у Шараповой начались проблемы с удержанием ракетки в руке. "Со временем мои связки износились, как струны", - написала россиянка в своей колонке. Может стать политиком Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рекомендовал Шараповой заняться политикой в спорте. "Я очень надеюсь, что она этим [политикой] будет заниматься, будет неким спортивным атташе и послом, - сказал Свищев ТАСС. - Она долгое время проживает в США, ее уважают во всем мире, она очень хорошо разбирается в спортивном бизнесе. Она может стать укрепляющим звеном между нашими странами, тем более в непростое время для нашего спорта".

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"С уходом Шараповой заканчивается целая эпоха первой волны успешных российских теннисисток, - продолжил собеседник агентства. - Она действительно в свое время разорвала спортивную общественность, своей красотой и манерой игры покорила мир. Но также Мария запомнилась случаем с мельдонием, где она созналась, и ей сократили срок". Один из лучших теннисистов мира серб Новак Джокович заявил, что Шарапова всегда вдохновляла его своим характером. "Она была предана теннису, как никто другой. Ее сила воли, умение превозмогать все трудности, которые были на ее пути последние пять-шесть лет, включая травмы и операции, ее желание вернуться на корт, чтобы играть на том же уровне, вдохновляли. Жаль, что из-за травм ей пришлось закончить, но у нее была потрясающая карьера, она может гордиться собой", - заявил Джокович пресс-службе Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Олимпийский чемпион Евгений Кафельников, в свою очередь, отметил, что женский теннис потерял один из своих главных брендов с уходом Шараповой. "Любой спортсмен, глядя на то, что она сделала в теннисе, должен завидовать. Женский мировой теннис потерял одного из флагманов, Шарапова - это бренд", - сказал Кафельников ТАСС. "Думаю, в первую очередь ее решение связано с профессиональными результатами. Безусловно, после ее возвращения результаты были не те, которых ожидали ее болельщики и она сама. Решение прогнозируемое, объяснимое, и мы должны его уважать", - отметил он. Семейная жизнь и прощальный матч Шарапова пока не объявила, чем хотела бы заниматься после завершения карьеры. Еще одна российская теннисистка, Елена Веснина, заметила, что теперь россиянку ждет семейная жизнь и материнство. "Мне кажется, Мария - разносторонняя личность, но я не уверена, что она пойдет в политику, - сказала Веснина ТАСС. - Думаю, ее ждет семейная жизнь, надеюсь, что все у нее будет хорошо на этом фронте. Насколько знаю, она увлекается искусством, архитектурой и дизайном. Более того, у нее очень много своего бизнеса, поэтому мне кажется, что она будет развиваться в этом направлении и захочет реализовать себя в качестве мамы".

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