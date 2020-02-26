Лавиолетт будет тренером сборной США на чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 26 февраля. Обладатель Кубка Стэнли с "Каролиной" Питер Лавиолетт будет возглавлять сборную США на чемпионате мира по хоккею 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба сборной США.

"Замечательно, что тренером сборной будет Питер, - заявил генеральный менеджер команды Крис Друри. - Он привнесет в сборную значительный международный опыт как игрока, так и тренера. Его страсть и желание побеждать соответствует нашей цели - привезти домой золотые медали".

Лавиолетт до этого дважды возглавлял сборную США (2004-2005, 2014), став с командой бронзовым призером мирового первенства в 2004 году и дважды заняв шестое место (2005, 2014). Также в течение карьеры он возглавлял команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс", "Филадельфия", "Нэшвилл" и "Каролина", с которой в сезоне-2005/06 стал обладателем Кубка Стэнли. "Нэшвилл" уволил тренера 6 января 2020 года, с командой он в 2018 году выиграл регулярный чемпионат, а в 2017-м дошел до финала Кубка Стэнли.

На прошлом чемпионате мира американская команда под руководством Джеффа Блэшилла стала седьмой. Всего сборная США дважды выигрывала чемпионат мира, четыре раза становилась серебряным и восемь раз бронзовым призером турнира.

Чемпионат мира - 2020 пройдет 8-24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.