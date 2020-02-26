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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Трусова выступила с новым номером на шоу в Москве

Программа поставлена под трек Stadchen пианистки Хатии Буниатишвили на мотив вальса Франца Шуберта
Александра Трусова Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию россиянка Александра Трусова представила новый показательный номер на шоу "Путь к победе!" в Москве.

Сезон-2019/20 15-летняя Трусова проводила с прошлогодней показательной программой под песню исполнительницы Sia под названием Unstoppable, дебют которой состоялся на чемпионате мира среди юниоров - 2019. Новая программа поставлена под трек Stadchen пианистки Хатии Буниатишвили на мотив вальса Франца Шуберта. В ходе его представления фигуристка продемонстрировала тройной аксель (с падением), тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Трусова дебютировала на взрослом уровне в нынешнем сезоне. Она завоевала бронзовые медали финала Гран-при, а также чемпионатов России и Европы. На текущий момент Трусова - единственная фигуристка в мире, вставляющая пять четверных прыжков в произвольную программу.

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Зимние олимпийские виды спорта
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