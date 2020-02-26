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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Энберт заявил, что проблемы со здоровьем не сказываются на повседневной жизни

На протяжении долгого времени спортсмен испытывал проблемы с сердцем
Наталья Забияко и Александр Энберт Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Наталья Забияко и Александр Энберт
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Энберт, объявивший в среду о завершении карьеры, не испытывает проблем с сердцем в повседневной жизни. Об этом он сообщил журналистам во время ледового шоу "Путь к победе!" на "ВТБ-Арене" в Москве.

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В среду Энберт и Наталья Забияко, с которой он выступал в паре, объявили о завершении спортивной карьеры. На протяжении долгого времени фигурист испытывал проблемы с сердцем. Из-за этого пара в прошлом сезоне пропустила чемпионат Европы, а в текущем - отказалась от участия в серии Гран-при и чемпионате России.

"Нет ничего серьезного, это не то, что сильно угрожает. В обычной жизни проблема мне мешать не будет, но со спортом высших достижений не сочетается. Однако ни лечения, ни операций мне не требуется", - заявил он.

30-летний Энберт и 25-летняя Забияко являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. В 2019 году они стали бронзовыми призерами личного и командного чемпионатов мира, также в активе спортсменов бронзовые награды чемпионата Европы 2018 года. На чемпионате России в 2018 году пара заняла второе место, а на двух предыдущих национальных первенствах фигуристы выигрывали бронзовые награды.

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Зимние олимпийские виды спорта
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