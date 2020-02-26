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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Забияко хочет попробовать себя в качестве актрисы

В среду Забияко и Александр Энберт, с которым она выступал в паре, объявили о завершении спортивной карьеры
Наталья Забияко и Александр Энберт Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Наталья Забияко и Александр Энберт
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Наталья Забияко заявила, что хотела бы попробовать себя после завершения карьеры в качестве актрисы. Об этом она сообщила журналистам по окончании ледового шоу "Путь к победе!" на "ВТБ-Арене" в Москве.

В среду Забияко и Александр Энберт, с которым она выступал в паре, объявили о завершении спортивной карьеры. Причиной стали проблемы с сердцем у фигуриста.

"Последние пару лет я заинтересована в киноиндустрии, мой жених занимается этим. Сейчас все изучаю, кто знает, может быть, увидите меня в качестве актрисы. Или напишу какой-то сценарий. Мне это интересно, посмотрим, что получится", - сказала спортсменка.

30-летний Энберт и 25-летняя Забияко являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. В 2019 году они стали бронзовыми призерами личного и командного чемпионатов мира, также в активе спортсменов бронзовые награды чемпионата Европы 2018 года. На чемпионате России в 2018 году пара заняла второе место, а на двух предыдущих национальных первенствах фигуристы завоевали бронзовые награды.

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Зимние олимпийские виды спорта
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