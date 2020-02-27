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Лига чемпионов

"Лион" дома обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:0

ТАСС, 27 февраля. Французский "Лион" на своем поле со счетом 1:0 переиграл итальянский "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол на 31-й минуте забил Люка Тузар. Футболисты "Ювентуса" не нанесли ни одного удара в створ ворот.

"Ювентус" до этого не проигрывал французским командам в Лиге чемпионов на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьи). Последний раз клубы пересекались в сезоне-2016/17, тогда на групповом этапе итальянский клуб одержал гостевую победу (1:0) и сыграл вничью дома (1:1). Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не сумел забить впервые за десять матчей во всех турнирах.

В предыдущий раз "Ювентус" проигрывал в Лиге чемпионов 16 апреля прошлого года, уступив дома в ответной четвертьфинальной встрече нидерландскому "Аяксу" (1:2). С тех пор итальянцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью на групповом этапе текущего розыгрыша.

Ответный матч должен пройти 17 марта в Турине. Часть футбольных матчей на севере Италии ранее была перенесена из-за вспышки коронавируса. Миланский "Интер" в четверг сыграет в Лиге Европы против болгарского "Лудогорца" при пустых трибунах.

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