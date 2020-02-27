"Колорадо" обыграл "Баффало" в матче НХЛ. Каменев сделал результативную передачу

В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландеског (15-я минута), Мартин Каут (28) и Джей Ти Комфер (52). Нападающий Владислав Каменев сделал голевую передачу, в текущем сезоне он набрал 8 (1 гол + 7 передач) очков. Форварды Валерий Ничушкин и Владислав Наместников, а также защитник Никита Задоров результативными действиями не отметились. У проигравших отличились Земгус Гиргенсос (17) и Кертис Лазар (35).

Наместников проводил первый матч в составе "Колорадо". Форвард отыграл 12 минут, нанес два броска и сделал три силовых приема. 27-летний россиянин был обменян из "Оттавы" 24 февраля. "Колорадо" стал для нападающего третьим клубом в сезоне, так как он начинал регулярный чемпионат в "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко в 62 матчах. "Баффало" идет 13-м на Востоке, имея в активе 66 баллов после 63 встреч. Следующий матч "Колорадо" проведет в гостях против "Каролины", а "Баффало" сыграет на выезде с "Вегасом". Обе встречи пройдут 29 февраля.