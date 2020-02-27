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Шарапова стала самым высокооплачиваемым российским спортсменом 2010-х по версии Forbes

За прошедшее десятилетие спортсменка заработала $325 млн
Мария Шарапова AP Photo/Kamran Jebreili
Описание
Мария Шарапова
© AP Photo/Kamran Jebreili

ТАСС, 27 февраля. Российская теннисистка Мария Шарапова, в среду объявившая о завершении карьеры, заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия по версии журнала Forbes. Список опубликован на официальном сайте издания.

Рейтинг сформирован по результатам доходов, полученных спортсменами в период с 2010 по 2019 год. Данные предусматривают заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки без учета налоговых платежей.

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32-летняя россиянка заработала $325 млн, из которых $38,8 млн приходятся на соревнования, источником основного дохода Шараповой стали рекламные контракты.

Шарапова - победительница 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде, пять раз спортсменка выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, Шарапова завоевала серебряную медаль, пять раз россиянка возглавляла рейтинг WTA (впервые это произошло 22 августа 2005 года), в общей сложности проведя 21 неделю на вершине рейтинга.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия занял хоккеист Александр Овечкин ($136,9 млн), третье - хоккеист Евгений Малкин ($94,6 млн), четвертое и пятое места разделили баскетболист Тимофей Мозгов и хоккеист Илья Ковальчук (по $72 млн), шестое место занял хоккеист Павел Дацюк ($63,6 млн), седьмое - хоккеист Александр Радулов ($58,5 млн), восьмое - футболист Юрий Жирков ($49,7 млн), девятое - хоккеист Сергей Бобровский ($44,4 млн), замкнул рейтинг футболист Андрей Аршавин ($43,3 млн).

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаWTA
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