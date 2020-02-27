Сафина поблагодарила Шарапову за вклад в развитие тенниса

ТАСС, 27 февраля. Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Динара Сафина выразила благодарность Марии Шараповой за вклад в развитие тенниса. Об этом Сафина написала в своем аккаунте в Instagram.

"Мы были соперницами, когда играли индивидуальные турниры, но мы также были самой дружной командой, когда играли за Россию. Спасибо, что ты сделала для тенниса, спасибо за то, что ты так вдохновляешь детей. Будь самой счастливой в своем новом жизненном этапе", - написала Сафина.

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). В общей сложности она провела 21 неделю на вершине рейтинга WTA. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.