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ММА

Российский боец ММА Евлоев попал в ДТП в Таиланде

Поединок спортсмена в UFC, который должен был пройти 7 марта, отменен

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев попал в аварию в Таиланде, его поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) отменен. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Евлоев должен был провести бой против Джамалла Эммерса на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта.

"Мовсар попал в ДТП. Он выезжал на мопеде на тренировку, когда в него врезалась машина", - сказал собеседник агентства.

Евлоев содрал большую часть кожи и мягких тканей. После консультаций с UFC было принято решение не проводить бой.

В активе 26-летнего Евлоева 12 побед в ММА и ни одного поражения.

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