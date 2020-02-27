Российский боец ММА Евлоев попал в ДТП в Таиланде

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев попал в аварию в Таиланде, его поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) отменен. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Евлоев должен был провести бой против Джамалла Эммерса на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта.

"Мовсар попал в ДТП. Он выезжал на мопеде на тренировку, когда в него врезалась машина", - сказал собеседник агентства.

Евлоев содрал большую часть кожи и мягких тканей. После консультаций с UFC было принято решение не проводить бой.

В активе 26-летнего Евлоева 12 побед в ММА и ни одного поражения.