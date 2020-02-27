Попавшие в аварию хоккеисты "Рейнджерс" Бучневич и Шестеркин скоро приступят к тренировкам

ТАСС, 27 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич и его партнер по команде голкипер Игорь Шестеркин вернутся к тренировкам в скором времени. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram Бучневича.

Бучневич и Шестеркин попали в аварию 24 февраля. Бучневич не получил серьезных повреждений, Шестеркин сломал ребро, на восстановление у него уйдет около двух недель.

"Спасибо всем, кто поддержал меня и Игоря. Нам понравились ваши пожелания. Скоро мы сможем играть. Пользуйтесь ремнями безопасности, они помогают", - говорится в сообщении.

Бучневич выступает за "Рейнджерс" с 2016 года, Шестеркин - с 2019-го. В текущем сезоне на счету российского форварда 37 очков (14 голов + 23 результативные передачи) в 61 матче. Шестеркин провел 10 матчей в нынешнем сезоне, в которых одержал девять побед.