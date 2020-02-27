Вопрос переноса или отмены матча Молдавия - Россия из-за коронавируса не обсуждается

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организаторы товарищеского футбольного матча между сборными Молдавии и России пока не планируют отменять или переносить игру в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента по связям с общественностью Молдавской федерации футбола Александр Греку.

Игра Молдавия - Россия должна пройти 31 марта в Кишиневе, начало в 21:45 мск. Матч является одним из этапов подготовки российской сборной к чемпионату Европы.

"Нет", - ответил собеседник агентства на вопрос, не планируется ли отмена или перенос матча.

В Молдавии на данный момент не зарегистрировано случаев заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. 25 февраля двое молдавских граждан, прилетевших в Кишинев из Москвы, были госпитализированы с подозрением на коронавирус в столичную инфекционную больницу имени Тома Чорбэ.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране более 2,7 тыс. летальных исходов, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.