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ММА

Российский боец ММА Евлоев не получил тяжелых травм в ДТП в Таиланде

Спортсмен должен был провести бой против Джамалла Эммерса на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не получил тяжелых травм в ДТП в Таиланде. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Евлоев должен был провести бой против Джамалла Эммерса на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта, но попал в ДТП на сборах в Таиланде. Было принято решение отменить поединок.

"Переломов нет. Есть сильные ссадины, до боя они не заживут", - сказал Абдрахманов.

В активе 26-летнего Евлоева 12 побед и ни одного поражения в ММА.

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