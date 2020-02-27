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Зимние олимпийские виды спорта

Комитет ЧМ по фигурному катанию оценил риск заражения коронавирусом в Канаде как небольшой

Турнир пройдет 16-22 марта в Монреале
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Риск заражения коронавирусом на территории Канады находится на низком уровне. Об этом ТАСС сообщили в организационном комитете чемпионата мира по фигурному катанию.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 16-22 марта в Монреале (провинция Квебек, Канада). С учетом данных минздрава Онтарио на 26 февраля, в Канаде зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией нового типа. Все случаи зафиксировали в Британской Колумбии и Онтарио. Четверо заболевших уже полностью вылечились.

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"Международный союз конькобежцев и Канадская федерация фигурного катания продолжают внимательно следить за развитием ситуации с новым коронавирусом COVID-19 и будут следовать рекомендациям, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения Канады. Мы проконсультировались с министерством здравоохранения, и оно оценило, что риск для здоровья населения Канады находится на низком уровне", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

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Зимние олимпийские виды спорта
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