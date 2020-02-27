Комитет ЧМ по фигурному катанию оценил риск заражения коронавирусом в Канаде как небольшой

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Риск заражения коронавирусом на территории Канады находится на низком уровне. Об этом ТАСС сообщили в организационном комитете чемпионата мира по фигурному катанию.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 16-22 марта в Монреале (провинция Квебек, Канада). С учетом данных минздрава Онтарио на 26 февраля, в Канаде зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией нового типа. Все случаи зафиксировали в Британской Колумбии и Онтарио. Четверо заболевших уже полностью вылечились.