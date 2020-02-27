Китайские скелетонисты не собираются возвращаться домой сразу после окончания ЧМ

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Сборная Китая по скелетону не собирается возвращаться на родину сразу после окончания чемпионата мира, несмотря на то, что спортсмены не были дома около 10 месяцев. Об этом сообщил ТАСС старший тренер китайских скелетонистов Вилли Шнайдер.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

"У нас нет никаких проблем, наша команда уже десять месяцев как не была в Китае, и мы даже не планировали туда возвращаться перед стартом чемпионата мира. Так что все в порядке. После окончания турнира мы еще минимум на месяц останемся в Европе - у нас запланирован тренировочный сбор в Сербии. Что будет дальше, пока не знаем", - сказал Шнайдер.

Собеседник агентства отметил, что родственники китайских спортсменов не пострадали в результате вспышки заболевания.

По его словам, представители Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и соперники не выражали обеспокоенности в связи с участием китайской команды в чемпионате мира. "Сейчас это не проблема", - заключил Шнайдер.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится в Альтенберге 1 марта.