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Организаторы турнира WTA хотят провести прощальный матч Шараповой на "Газпром-Арене"

В среду 32-летняя теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры
Мария Шарапова EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Мария Шарапова
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы международного теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy хотят провести прощальный матч Марии Шараповой в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор турнира Александр Медведев.

В среду 32-летняя теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры. Шарапова была приглашена на турнир, проходивший в Санкт-Петербурге 10-16 февраля, но не приняла в нем участие из-за травмы.

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"Всегда есть чувство грусти, когда большой спортсмен заканчивает карьеру, и спортсмену тоже тяжело принимать такое решение, - сказал Медведев. - У Марии была блестящая карьера, красивая запоминающаяся игра, но травма не позволила ей вернуться на прежний уровень и играть. Поэтому она не приехала на наш турнир, хотя договоренность у нас была".

"Что касается особого матча, то мы уже начали думать о нем и что-нибудь придумаем. Не исключаю, что мы это можем провести во время футбольной паузы, либо в конце года, чтобы можно было задействовать "Газпром-Арену", - добавил Медведев.

"Газпром-Арена" является домашним стадионом футбольного клуба "Зенит", вмещает 67,8 тыс. зрителей и имеет выдвижную крышу над полем.

Шарапова является победительницей 36 турниров WTA в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). В общей сложности она провела 21 неделю на вершине рейтинга WTA. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.

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