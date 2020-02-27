Организаторы турнира WTA хотят провести прощальный матч Шараповой на "Газпром-Арене"

В среду 32-летняя теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры. Шарапова была приглашена на турнир, проходивший в Санкт-Петербурге 10-16 февраля, но не приняла в нем участие из-за травмы.

"Всегда есть чувство грусти, когда большой спортсмен заканчивает карьеру, и спортсмену тоже тяжело принимать такое решение, - сказал Медведев. - У Марии была блестящая карьера, красивая запоминающаяся игра, но травма не позволила ей вернуться на прежний уровень и играть. Поэтому она не приехала на наш турнир, хотя договоренность у нас была".

"Что касается особого матча, то мы уже начали думать о нем и что-нибудь придумаем. Не исключаю, что мы это можем провести во время футбольной паузы, либо в конце года, чтобы можно было задействовать "Газпром-Арену", - добавил Медведев.

"Газпром-Арена" является домашним стадионом футбольного клуба "Зенит", вмещает 67,8 тыс. зрителей и имеет выдвижную крышу над полем.

Шарапова является победительницей 36 турниров WTA в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). В общей сложности она провела 21 неделю на вершине рейтинга WTA. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.