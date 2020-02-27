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Распространение коронавируса нового типа

ПКР внимательно следит за здоровьем спортсменов и мерами их защиты от коронавируса

Как заявил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, все сборные команды страны и региональные отделения принимают соответствующие меры
Первый вице-президент ПКР Павел Рожков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Первый вице-президент ПКР Павел Рожков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил, что комитет внимательно следит за состоянием здоровья спортсменов и мерами их защиты от коронавируса. Об этом Рожков сказал журналистам на пятом Всероссийском форуме по развитию паралимпийского движения в России, который проходит в Ханты-Мансийске.

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Всероссийский форум проводится ПКР совместно с департаментом физической культуры и спорта региона и центром адаптивного спорта Югры.

"Все наши сборные команды и региональные отделения принимают соответствующие меры, - сказал Рожков. - В решении о подготовке к Паралимпийским играм в Токио и в Пекине мы просили учесть корректировки всех этих пожеланий, есть концепция подготовки и планы, в которых эти вещи учитываются. Это важно, мы за то, чтобы наши спортсмены были здоровы и успешно выступали на Играх. Поэтому мы должны и будем очень внимательно к этому относиться, к их состоянию здоровья и мерам, которые принимают наши врачи и тренеры".

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября. Зимняя Паралимпиада 2022 года состоится в Пекине 4-13 марта 2022 года.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

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Распространение коронавируса нового типа
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