Лицензии для работы с VAR в чемпионате России по футболу получили 16 судей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Лицензии для работы с системой видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу получили 16 судей. Об этом журналистам сообщил глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

В среду Российский футбольный союз (РФС) сообщил о том, что VAR будет использоваться во всех восьми матчах 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Система будет применяться во всех играх последующих туров национального первенства до конца сезона.

"Лицензии для работы с VAR на сегодня получили 16 судей, 15 видеоассистентов и 31 помощник видеоарбитра", - сказал Калошин.

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань), но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый туры технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й туры число таких игр возросло с одной до двух в каждом туре, в 19-м туре (последнем перед зимней паузой) VAR впервые применялся сразу на трех встречах.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19. Пять раз это произошло в Кубке России (четыре встречи стадии 1/2 финала и финал). Четырежды VAR использовался в стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.