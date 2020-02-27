Минспорт РФ работает над подготовкой заявки по проведению в стране КМ-2027 по регби

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ включилось в работу по подготовке заявки на проведение Кубка мира по регби в 2027 году. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Ранее Артемьев заявлял, что Россия готова подать заявку на проведение Кубка мира - 2027. В январе на пост министра спорта вместо Павла Колобкова был назначен Олег Матыцин.

"Мы подали предварительную заявку, наш президент дал около полугода назад поручение правительству проработать все аспекты, этот доклад готовится, новое министерство спорта включилось в работу, - отметил Артемьев. - Готовимся подавать официальную заявку к периоду начала заявочной кампании, которая должна стартовать через год".

Сборная России дважды принимала участие в Кубке мира (2011, 2019), турнир проводится с 1995 года.