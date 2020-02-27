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Еврокубки

Матч баскетбольной Евролиги в Каунасе из-за коронавируса отменен не будет

Как отметил гендиректор, руководством "Жальгириса" рассматривался альтернативный вариант проведения игры без зрителей, но он был отклонен

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Запланированный на пятницу матч баскетбольной Евролиги в Каунасе между местным "Жальгирисом" и итальянским клубом "Милан" из-за рисков распространения нового коронавируса отменен не будет. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор литовского клуба Паулюс Мотеюнас.

"По данному вопросу мы обратились в Евролигу и получили ответ, что перенос матча невозможен, игра должна состояться в установленный срок", - сказал он.

Как отметил гендиректор, руководством "Жальгириса" рассматривался альтернативный вариант проведения игры без зрителей, но он был отклонен. "Клуб существует не сам по себе, а для болельщиков, без которых матчи команды теряют смысл", - заявил Мотеюнас.

По его словам, те, кто ранее приобрел билеты, но испытывает какие-то опасения, могут заполнить специальную анкету и вернуть деньги. "Просьбы об этом поступили, но их не сотни и даже не десятки, а единицы", - сказал Мотеюнас. Билеты на матч были распроданы три недели назад. Арена, где он должен пройти, вмещает более 15 тыс. зрителей.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. В Литве вирус пока не обнаружен.

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