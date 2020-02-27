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Бокс

Мужской чемпионат мира по боксу в 2021 году пройдет в Белграде

В сентябре минувшего года турнир принял Екатеринбург

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Белград примет мужской чемпионат мира по боксу 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

В сентябре минувшего года мужской чемпионат мира принял Екатеринбург, по итогам соревнований Международная ассоциация бокса (AIBA) назвала турнир лучшим в истории.

"Сербская сторона с радостью восприняла решение исполкома AIBA провести в Белграде мужской чемпионат мира и намерена организовать лучший турнир в истории. Мы предложили Вучичу возглавить оргкомитет соревнований, а я стану первым заместителем оргкомитета", - заявил член исполкома AIBA, глава Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Все помнят, на каком высоком уровне прошел чемпионат мира в Екатеринбурге в 2019 году, и мы со своей стороны готовы оказать всяческую поддержку Сербии в вопросах организации. Это абсолютно нормально, что последующие турниры должны стать лучше предыдущих. Россия, например, в 2020 году проведет командный Кубок мира, и мы ставим задачу, чтобы эти соревнования стали еще масштабнее", - добавил он.

По словам Кремлева, решение о проведении женского чемпионата мира 2021 года AIBA примет позднее.

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