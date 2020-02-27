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Кубок мира по биатлону

Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира по биатлону

Ранее россиянин досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Антхольце
Александр Логинов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный в сезоне этап Кубка мира, который пройдет в Осло. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

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Логинов досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Антхольце. Он отказался от участия в последней гонке турнира - масс-старте, которая прошла в минувшее воскресенье. Основанием для этого стали обыски, которые в его гостиничном номере провела итальянская полиция в связи с возможной причастностью к нарушению антидопингового законодательства.

"Сейчас сложно сказать, отошел он или нет после всего случившегося, но в Нове-Место и в Контиолахти он выступать настроен. Что касается заключительного этапа Кубка мира, который пройдет в Осло, то участие в нем пока остается под вопросом", - сказал Касперович.

Этап Кубка мира в чешском Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта, в Контиолахти - с 12 по 15 марта, в Осло - с 20 по 22 марта.

В общем зачете Кубка мира Логинов занимает шестое место, по итогам прошлого сезона он стал вторым. На чемпионате мира 28-летний биатлонист завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Теги
Кубок мира по биатлону
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