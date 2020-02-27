Легкоатлетка Конева назвала провалом второе место на чемпионате России в тройном прыжке

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Серебряный призер чемпионата мира Екатерина Конева считает провалом второе место на чемпионате России по легкой атлетике в помещении в тройном прыжке. Об этом спортсменка сообщил ТАСС.

В заключительный соревновательный день турнира Конева завоевала серебряную медаль, уступив Наталье Евдокимовой.

"Это провал, поражение, ужасный результат, сегодня не мой день, к сожалению, - сказала спортсменка. - Видимо, вчера еще переживала из-за мужа (Сергей Полянский выступает в прыжках в длину - прим. ТАСС). И вообще весь зимний сезон сложился совсем не так, как я планировала, хотела все иначе, но случилось так, как случилось. На самом деле меня подвела моя болезнь - ангина, антибиотики, гайморит, седалищный нерв у меня защемило".

"Все это время до чемпионата и даже сейчас я лечусь, - добавила Конева. - Не хочу сваливать на болезни, это мои проблемы, но постоянно что-то где-то мне мешало. Конечно, это не мой результат, не то, к чему я стремилась. Хотела в нынешнем сезоне попрыгать в длину уже, а в итоге попрыгала один старт и напрыгалась".

Спортсменка рассказала, что болезнь сказалась на ее подготовке к национальному первенству. "В разминке было более-менее, получше, но что-то не хватало мне, во время подготовки я толком и не прыгала, за 8-9 дней я начала поднимать веса, бегать спринт, но что за это время можно сделать? К тому же я очень сильно похудела, когда заболела, потом поняла, когда отпрыгала на "Русской зиме", я была настолько легкой, мне нечем было бежать, и я начала есть. Видимо, все это куда-то не туда мне пошло, и стало тяжело".

При этом Конева отметила, что не рассматривала вариантов сняться с чемпионата России. "Нет, конечно, - сказала она в ответ на вопрос о том, не было ли у нее мыслей отказаться от старта. - Результат неудачный - надо принять это к сведению, это со всеми случается, просто скажу, что летом я не выступала из-за травмы ахилла, это выбило меня на семь месяцев, я очень переживала, думала, что будут оперировать. На самом деле четвертая попытка [на чемпионате России] была достойной".