20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Конева назвала провалом второе место на чемпионате России в тройном прыжке

В заключительный соревновательный день турнира спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив Наталье Евдокимовой

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Серебряный призер чемпионата мира Екатерина Конева считает провалом второе место на чемпионате России по легкой атлетике в помещении в тройном прыжке. Об этом спортсменка сообщил ТАСС.

В заключительный соревновательный день турнира Конева завоевала серебряную медаль, уступив Наталье Евдокимовой.

"Это провал, поражение, ужасный результат, сегодня не мой день, к сожалению, - сказала спортсменка. - Видимо, вчера еще переживала из-за мужа (Сергей Полянский выступает в прыжках в длину - прим. ТАСС). И вообще весь зимний сезон сложился совсем не так, как я планировала, хотела все иначе, но случилось так, как случилось. На самом деле меня подвела моя болезнь - ангина, антибиотики, гайморит, седалищный нерв у меня защемило".

"Все это время до чемпионата и даже сейчас я лечусь, - добавила Конева. - Не хочу сваливать на болезни, это мои проблемы, но постоянно что-то где-то мне мешало. Конечно, это не мой результат, не то, к чему я стремилась. Хотела в нынешнем сезоне попрыгать в длину уже, а в итоге попрыгала один старт и напрыгалась".

Спортсменка рассказала, что болезнь сказалась на ее подготовке к национальному первенству. "В разминке было более-менее, получше, но что-то не хватало мне, во время подготовки я толком и не прыгала, за 8-9 дней я начала поднимать веса, бегать спринт, но что за это время можно сделать? К тому же я очень сильно похудела, когда заболела, потом поняла, когда отпрыгала на "Русской зиме", я была настолько легкой, мне нечем было бежать, и я начала есть. Видимо, все это куда-то не туда мне пошло, и стало тяжело".

При этом Конева отметила, что не рассматривала вариантов сняться с чемпионата России. "Нет, конечно, - сказала она в ответ на вопрос о том, не было ли у нее мыслей отказаться от старта. - Результат неудачный - надо принять это к сведению, это со всеми случается, просто скажу, что летом я не выступала из-за травмы ахилла, это выбило меня на семь месяцев, я очень переживала, думала, что будут оперировать. На самом деле четвертая попытка [на чемпионате России] была достойной".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НХЛ
Дэйли: участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 не отвечает интересам лиги
Ранее лига отказалась приостанавливать свой чемпионат на время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС