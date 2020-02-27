Легкоатлетка Конева считает, что у нее мало шансов выступить на Олимпийских играх - 2020

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская легкоатлетка Екатерина Конева считает, что ее шансы выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио невелики. Об этом спортсменка сообщил ТАСС.

31-летняя Конева ранее ни разу не получала допуск к международным стартам в нейтральном статусе. Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа. Конева является серебряным призером чемпионатов мира и Европы, победительницей чемпионатов мира и Европы в помещении.

"Надежда всегда есть, я больше оптимист, - сказала Конева. - Но понимаю, что шансов очень мало, и говорить, что мы точно поедем - я в это не верю. Объективно смотрю на вещи, понимаю, что происходит, это политика. А мы - как пешки, поэтому не верю, что команда поедет в полном составе".

"В любом случае сейчас приеду домой, пересмотрю все - отношение к спорту, к тренировкам, - добавила она. - Буду готовиться совсем по-другому. Я уже поняла какие-то моменты, где-то недоработала, поэтому вылезают травмы".

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ноябре 2019 года приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в связи с допинговом делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Бывшее руководство национальной федерации было обвинено в попытке выгородить спортсмена с помощью поддельных медицинских справок.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В связи с последними событиями World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.