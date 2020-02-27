Бах: подготовка к Олимпиаде в Токио идет по графику, несмотря на коронавирус

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио идет по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментарий которого приводит агентство Kyodo.

"Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом Игр, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Мы полностью заинтересованы в успешном проведении Игр", - сказал Бах.

Ранее член МОК Ричард Паунд заявил о возможной отмене Олимпийских игр в Токио из-за распространения коронавируса. Он также отметил, что оргкомитет Олимпийских игр должен до конца мая принять решение относительно возможности проведения соревнований.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като на прошлой неделе заявил, что японская сторона примет во внимание ситуацию с коронавирусом в свете предстоящей Олимпиады. Председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори также подчеркивал, что вопрос отмены или переносов сроков проведения Олимпиады не рассматривается.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.