20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Борзаковский призвал российскую легкую атлетику к объединению для восстановления ВФЛА

Главный тренер сборной рассчитывает, что выборы нового руководства федерации сдвинут дело с мертвой точки
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российская легкая атлетика должна объединиться и работать над восстановлением статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообща. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской сборной Юрий Борзаковский во время зимнего чемпионата России по легкой атлетике в Москве.

На эту тему

"Всегда есть оптимизм, ко всему с ним подходим, - отметил Борзаковский. - Мы одна большая легкоатлетическая семья. На данный момент мы находимся в наиплачевнейшем положении, и вместо того, чтобы говорить, кто хуже, а кто лучше, надо, на мой взгляд, объединиться, создать команду по работе над восстановлением. Думаю, стоит всем, кому дорога легкая атлетика в нашей стране, задуматься над этим".

Также специалист рассказал, как в национальной команде переживают кризисное время. "Морально очень тяжело все это переживать, особенно этот зимний сезон, Маша Ласицкене сделала всего три старта, потеряла очень много как в финансовом, так и в моральном плане. Она могла делать от пяти до десяти стартов в зимний сезон, но опять же, если бы что-то от нас зависело, мы бы делали. Но сейчас так складывается ситуация, будем надеяться, что выборы [президента ВФЛА] пройдут нормально и новоиспеченный президент все-таки сделает все возможное, чтобы хотя бы дали нейтральный статус", - сказал Борзаковский, ранее снявший свою кандидатуру с выборов, которые пройдут 28 февраля.

Борзаковский надеется, что российские легкоатлеты в скором времени получат допуск к международным стартам. "Конечно, все наши спортсмены готовятся к Олимпийским играм, - сказал он. - После них у нас планируется чемпионат Европы, надеемся, что в какой-то мере федерацию восстановят, чтобы ребятам дали нейтральный статус для участия в стартах, потому что международных соревнований очень не хватает для практики".

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В ноябре 2019 года World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в связи с допинговом делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко и приняла решение до окончания разбирательств прекратить выдачу разрешений на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов.

Теги
Борзаковский, Юрий МихайловичЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Скелетонист Рукосуев считает, что волнение помешало ему успешно выступить в первый день ЧМ
Российский спортсмен после двух попыток занимает 14-е место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС