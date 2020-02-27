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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонист Третьяков заявил, что недоволен своим выступлением в первый день ЧМ

Российский спортсмен после двух попыток занимает восьмое место, уступая лидеру 1,28 секунды

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 27 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский скелетонист Александр Третьяков, занимающий на чемпионате мира в Альтенберге после двух попыток восьмое место, недоволен своим выступлением в первый день соревнований, но намерен продолжать бороться за высокие места в оставшихся заездах. Об этом Третьяков сообщил ТАСС.

Третьяков отстает от лидирующего немца Кристофера Грозера на 1,28 секунды. Второе и третье места также занимают представители Германии - Александр Гасснер (+0,09) и Аксель Юнгк (+0,35) соответственно. Россиянин Никита Трегубов занимает девятое место (+1,36), Евгений Рукосуев - 14-е (+2,01).

"Сегодня мне не удались обе попытки, но я настроен дальше бороться, настроен выложиться и оставить здесь все силы без остатка. Турнир только стартовал, завтра будут еще два заезда", - сказал Третьяков.

"Мне не хватает скорости проехать четвертый поворот, приходится сильно разворачиваться. И не всегда это удается правильно сделать. В первом заезде я чуть не перевернулся в этом месте", - сказал собеседник ТАСС.

В пятницу начнут борьбу за медали чемпионата мира скелетонистки. Россию представят Елена Никитина, Юлия Канакина и Рената Хузина.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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