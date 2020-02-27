Скелетонист Рукосуев считает, что волнение помешало ему успешно выступить в первый день ЧМ

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 27 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский скелетонист Евгений Рукосуев, занимающий на чемпионате мира в Альтенберге после двух попыток 14-е место, считает, что излишнее волнение помешало ему показать более высокий результат. Об этом он рассказал ТАСС.

20-летний Рукосуев отстает от лидирующего немца Кристофера Грозера на 2,01 секунды. Второе и третье места также занимают представители Германии - Александр Гасснер (+0,09) и Аксель Юнгк (+0,35) соответственно. Россиянин Александр Третьяков занимает восьмое место (+1,28), Никита Трегубов - девятое (+1,36).

"Для меня это первый чемпионат мира в карьере, поэтому испытываю запредельные эмоции от того, что имею возможность выступать на этом старте. И пусть сегодня мне заезды не очень удались, я все равно очень рад быть здесь", - сказал Рукосуев.

"В чем причины ошибок? Перед первым заездом я очень волновался, поэтому некоторые моменты не получились. А во втором заезде не пошло с самого начала, тоже, наверно, переволновался. Надеюсь, что завтра у меня получится проехать лучше", - заключил собеседник ТАСС.

Два заключительных заезда чемпионата мира по скелетону среди мужчин пройдут в пятницу.