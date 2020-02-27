В Италии коронавирусом заразился профессиональный футболист

ТАСС, 27 февраля. Футболист третьей по силе итальянской лиги госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал sport.es.

Имя футболиста не указывается, сообщается, что он проживает в Сиене.

В воскресенье игрок не сумел принять участие в матче по причине недомогания и высокой температуры. На следующее утро он был госпитализирован.

Согласно последним данным, число инфицированных в Италии достигло 528 человек. Число летальных исходов увеличилось до 14. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию.