20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Италии коронавирусом заразился профессиональный футболист

Имя игрока не указывается, он выступает за команду третьего дивизиона

ТАСС, 27 февраля. Футболист третьей по силе итальянской лиги госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал sport.es.

Имя футболиста не указывается, сообщается, что он проживает в Сиене.

В воскресенье игрок не сумел принять участие в матче по причине недомогания и высокой температуры. На следующее утро он был госпитализирован.

Согласно последним данным, число инфицированных в Италии достигло 528 человек. Число летальных исходов увеличилось до 14. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Летние паралимпийские виды спорта
Определены лауреаты премии Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь"
Торжественная церемония прошла в рамках всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в Ханты-Мансийске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС