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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Драчев: СБР рассматривает вариант подачи иска к IBU в связи с обысками Логинова на ЧМ

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле, где российский спортсмен остановился на время чемпионата мира в Антхольце
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) рассматривает вариант подачи иска к Международному союзу биатлонистов (IBU) в ответ на действия, которые привели к обыскам в гостиничном номере Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

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В четверг стало известно, что Логинов и его личный тренер Александр Касперович намерены подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен, чья информация послужила основанием для обысков на чемпионате мира в Италии.

"Мы также рассматриваем вариант подачи иска в связи с этими событиями. Это может быть иск как к IBU, так и к Саре Фуссек", - сказал Драчев, на став раскрывать детали возможного иска.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. Основанием для таких действия стала поступившая от Фуссек-Хаккарайнен информация.

Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте. На турнире, который завершился в воскресенье, 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичОбыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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