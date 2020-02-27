Трегубов: сборная России по скелетону имеет проблемы с конкурентоспособной техникой

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 27 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по скелетону в настоящее время не имеет возможности выступать на конкурентоспособном инвентаре, отставание от лидеров в технике ведет к проигрышу. Об этом сообщил журналистам серебряный призер Олимпиады-2018 и чемпионата мира 2019 года Никита Трегубов.

На мировом первенстве - 2020 в немецком Альтенберге после двух заездов Трегубов занимает девятое место с отставанием от лидера немца Кристофера Грозера в 1,36 секунды.

"У меня сегодня не было особых проблем с ездой по трассе, но даже если я идеально здесь проеду, то все равно не буду выигрывать, - заметил Трегубов. - На мой взгляд, у нас большие недоработки в технике, потому что в скорости проигрываем все втроем (Трегубов, Александр Третьяков и Евгений Рукосуев - прим. ТАСС). Саня бежит быстрее всех, но проигрывает в итоге. Я бегу не так, но все равно не хуже тех, кто в тройке".

"С какими мыслями выйду завтра на старт? Буду дальше бороться, сделаю все от себя зависящее. Еще и технику подготовлю, а больше я ничего не могу", - продолжил спортсмен.

Трегубов отметил, что имеющийся у него скелетон исправен, а проблема заключается совсем в другом: "Это как в "Формуле-1", если тебя посадят в "Мерседес", ты выиграешь. Если тебя уберут в другую команду, то ты проиграешь. Другой вариант, надеяться на ошибки соперников".

"Мне надоело так выступать. Довольствоваться местом в десятке - это не по мне. Я не привык к этому, только медали мне интересны. А если человек выходит на старт только для того, чтобы выступить, он никогда ничего не выиграет", - считает спортсмен.

Сборной России нужен свой производитель скелетонов

"Мы тоже едем не на ледянках, у нас тоже очень сложная конструкция, - продолжил Трегубов. - Мы выступаем на технике немца Вилли Шнайдера, а он работает со сборной Китая, где через два года будет Олимпиада. Понятное дело, что он нам не продаст конкурентоспособную технику, зачем ему это надо. Поэтому она должна быть у нас своя, и над этим надо работать".

Россиянин не переоценивает свой успех на чемпионате мира 2019 года, где он выиграл серебро. "Надо понимать, что тот сезон был постолимпийским, да и сам турнир проходил в Канаде. А сейчас все прогрессируют и идут вперед, у каждого свои производители техники, все работают над этим. Нам в России тоже нужен свой производитель, я не думаю, что делать скелетоны и коньки очень сложно", - сказал спортсмен.