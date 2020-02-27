20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Трегубов: сборная России по скелетону имеет проблемы с конкурентоспособной техникой

Спортсмен считает, что даже идеальное выступление не позволит ему выиграть из-за инвентаря

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 27 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по скелетону в настоящее время не имеет возможности выступать на конкурентоспособном инвентаре, отставание от лидеров в технике ведет к проигрышу. Об этом сообщил журналистам серебряный призер Олимпиады-2018 и чемпионата мира 2019 года Никита Трегубов.

На мировом первенстве - 2020 в немецком Альтенберге после двух заездов Трегубов занимает девятое место с отставанием от лидера немца Кристофера Грозера в 1,36 секунды.

"У меня сегодня не было особых проблем с ездой по трассе, но даже если я идеально здесь проеду, то все равно не буду выигрывать, - заметил Трегубов. - На мой взгляд, у нас большие недоработки в технике, потому что в скорости проигрываем все втроем (Трегубов, Александр Третьяков и Евгений Рукосуев - прим. ТАСС). Саня бежит быстрее всех, но проигрывает в итоге. Я бегу не так, но все равно не хуже тех, кто в тройке".

"С какими мыслями выйду завтра на старт? Буду дальше бороться, сделаю все от себя зависящее. Еще и технику подготовлю, а больше я ничего не могу", - продолжил спортсмен.

Трегубов отметил, что имеющийся у него скелетон исправен, а проблема заключается совсем в другом: "Это как в "Формуле-1", если тебя посадят в "Мерседес", ты выиграешь. Если тебя уберут в другую команду, то ты проиграешь. Другой вариант, надеяться на ошибки соперников".

"Мне надоело так выступать. Довольствоваться местом в десятке - это не по мне. Я не привык к этому, только медали мне интересны. А если человек выходит на старт только для того, чтобы выступить, он никогда ничего не выиграет", - считает спортсмен.

Сборной России нужен свой производитель скелетонов

"Мы тоже едем не на ледянках, у нас тоже очень сложная конструкция, - продолжил Трегубов. - Мы выступаем на технике немца Вилли Шнайдера, а он работает со сборной Китая, где через два года будет Олимпиада. Понятное дело, что он нам не продаст конкурентоспособную технику, зачем ему это надо. Поэтому она должна быть у нас своя, и над этим надо работать".

Россиянин не переоценивает свой успех на чемпионате мира 2019 года, где он выиграл серебро. "Надо понимать, что тот сезон был постолимпийским, да и сам турнир проходил в Канаде. А сейчас все прогрессируют и идут вперед, у каждого свои производители техники, все работают над этим. Нам в России тоже нужен свой производитель, я не думаю, что делать скелетоны и коньки очень сложно", - сказал спортсмен.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние паралимпийские виды спорта
Определены лауреаты премии Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь"
Торжественная церемония прошла в рамках всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в Ханты-Мансийске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС