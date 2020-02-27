Мамиашвили: коронавирус пока не меняет планов российских борцов по подготовке к Играм

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Коронавирус не изменил планов российской сборной по спортивной борьбе по подготовке к Олимпиаде в Токио - мужская команда по вольной борьбе проведет заключительный сбор на Сахалине, команда по греко-римской борьбе - во Владивостоке, женская сборная нацелена провести последний сбор в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Руководство Объединенного мира борьбы прагматично реагирует на ситуацию в связи со вспышкой коронавируса, оперативно реагируя на развитие ситуации. Наши планы пока остаются без изменений - команда по вольной борьбе планирует подготовку на Сахалине, по греко-римской - во Владивостоке, на базе Владивостокского университета, женская сборная - в Токио. Мы внимательно следим за ситуацией", - сообщил Мамиашвили.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.